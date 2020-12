Un anno e mezzo di reclusione per una 53enne di Salerno accusata di aver ferocemente picchiato il marito. L’aggressione era arrivata dopo che l’uomo aveva scoperto che la coniuge aveva ben due amanti mettendola davanti al fatto compiuto. La donna anzichè arrendersi lo aveva invece aggredito colpendo l’uomo con un ferro da stiro. A condannarla il Gup di Salerno Gerardina Romaniello dopo il abbreviato.

La vicenda risale al 2016, quando l’uomo scopre la duplice tresca e le foto hot che la moglie indirizzava agli amanti. Persino le figlie della coppia sono a conoscenza di quanto accade tra la mamma e due uomini. Le ragazzine, entrambe minorenni, assistono quotidianamente agli episodi di violenza a cui è sottoposto il papà. In una circostanza il 50enne viene minacciato con un coltello da cucina, in un’altra occasione con un ferro da stiro.

In uno degli ultimi litigi scoppiati tra le mura domestiche, la 53enne picchia il marito con calci, schiaffi e pugni e persino con un ferro da stiro. “Vi ammazzo e vi porto all’inferno con me”, minaccia all’intera famiglia. La situazione si trascina per altri giorni, finché il marito della donna, umiliato ed esasperato dalle violenze, non decide di rivolgersi ai carabinieri per denunciare.