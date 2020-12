Le curve della sexy modella italiana, napoletana di Ottaviano, sbarcano in India seducendo tutti. Jessica Auricchio non si fa dimenticare. Per il mese di dicembre la modella è stata assoldata da Hp Magazine India conquistando l’edizione internazionale.

Un passaggio del servizio dedicato a Jessica recita: “Il mondo intero – maschile, nella fattispecie – è grato all’Italia per tale bellezza e per la tanta sensualità condensata in una donna. «Amo ballare il tango. La danza è lo specchio dell’anima. Non ti permette di nasconderti», così la splendida modella racconta nell’intervista al magazine.

L’intervista

Hp Magazine le ha dedicato la copertina del numero di dicembre e lei nel servizio ha rilasciato una lunga intervista in cui tra le varie cose ha detto: «La mia forza più grande? Quando ottengo il massimo facendo le cose che più mi piacciono. Quando posso essere creativa e lavorare con le persone a me più affini. Quando riesco a realizzare qualcosa più grande di me». Charme tutto italiano quello di Jessica Auricchio, un mix di sensualità, glamour e passione, che l’hanno portata a conquistare anche il pubblico indiano nella sua scalata all’estero