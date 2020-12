Bella da perdere la testa, proprio come mamma l’ha fatta. Jessica Auricchio ha un fisico mozzafiato perfettamente tonico e uno sguardo penetrante. Con queste armi la bellissima modella Jessica Auricchio, originaria di Ottaviano, sta conquistando le copertine delle riviste di tutto il mondo. Dopo l’India ora anche la Francia. La modella è stata scelta dalla prestigiosa rivista GMaro Magazine per la copertina dell’edizione francese nel numero speciale in uscita a dicembre.

Prosegue il tour della modella italiana di origini napoletane Jessica Auricchio, che ha superato di slancio i confini nazionali per imporsi come bellezza mondiale. Dopo aver conquistato la copertina asiatica, Jessica Auricchio si è imposta anche in Francia.