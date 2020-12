“Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza” dal Regno Unito e “vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi e’ transitato. Chiunque si trovi gia’ in Italia, in provenienza da quel territorio, e’ tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. “La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, e’ preoccupante e dovra’ essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”.

L’Oms

Le “informazioni preliminari” sulla variante del Covid suggeriscono che “potrebbe anche incidere sull’efficacia di alcuni metodi diagnostici”, oltre al fatto che “potrebbe essere piu’ contagiosa”. Lo spiega un portavoce di Oms Europa, chiarendo comunque che al momento non c’e’ “alcuna prova di un cambiamento nella gravita’ della malattia”. L’Oms, aggiunge, fornira’ maggiori informazioni non appena avra’ “una visione piu’ chiara delle caratteristiche di questa variante”.