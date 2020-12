Cinque giorni di chiusura: è la sanzione ai danni di un ristorante in piena attività nonostante lo stop per pandemia. Il blitz ieri sera dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato durante un servizio di controllo del territorio a Napoli. Il locale si trova in via Calasanzio, zona Duchesca. Alcuni avventori, alla vista degli agenti, si sono allontanati rapidamente. Nei guai il titolare, un 35enne nigeriano, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 con la chiusura del locale.

I provvedimenti

Sempre nell’ottica delle misure anti Covid, su disposizione della centrale operativa, la polizia e’ intervenuta anche in vico Tutti i Santi, nel borgo Sant’Antonio Abate, per una segnalazione di schiamazzi e assembramento di persone in un edificio. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti da un terraneo in cui hanno sorpreso sette minori, tutti napoletani tra i 13 e i 17 anni, e li hanno sanzionati per inottemperanza delle misure anti Covid-19 riaffidandoli ai genitori.