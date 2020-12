Incredibile quanto avvenuto nella mattina di Natale nella zona di via Salvator Rosa a Napoli. Nella casa è improvvisamente crollato il solaio di un’abitazione così che l’inquilino del piano di sopra è caduto nell’abitazione sottostante. L’uomo per fortuna è rimasto illeso a parte qualche normale ammaccatura.

Si indaga

Da accertare i motivi per cui si è aperta la voragine nel pavimento seguita da un fortissimo boato, un botto avvertito anche nelle vicine palazzine. Si tratta di una tragedia sfiorata, in cui per fortuna resta solo l’incredibile tonfo.