Sorpresa: sottoporre l’auto a revisione costerà 9,95 euro in più. Lo prevede uno dei tanti emendamenti alla Manovra approvato ieri in commissione Bilancio alla Camera. La norma introduce anche un bonus “veicoli sicuri”. In pratica, la prima revisione fatta entro 3 anni sarà esentata dall’aumento, ma il bonus varrà una sola volta e per un solo veicolo. Ma la manovra licenziata in commissione è caratterizzata da circa 300 microinterventi e bonus, alcuni anche di poche centinaia di migliaia di euro.

I provvedimenti

Tra martedì e mercoledì il testo arriverà in aula e sarà posta la fiducia sarà blindato con la fiducia. Tra le novità più importanti la proroga del superbonus 110% al 2022, le per tamponare la fine del blocco dei licenziamenti, gli autonomi che avranno finalmente un primo abbozzo di ammortizzatore sociale e un “anno bianco” dei contributi per compensare i professionisti e le piccole partite Iva dei danni del Covid. Tra le micronorme ci sono fondi per le università non statali del Sud, i licei musicali per i corsi jazz, i collegi universitari e molte altre.