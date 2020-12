Niente riapertura di tutti i negozi in Campania, che resta Zona Rossa e che da Decreto deve rispettare tutte le restrizioni come fino ad ieri. Stop all’entusiasmo, dunque, per i tanti negozianti di abbigliamento in testa che ieri avevano annunciato sui social la riapertura per questa mattina che invece non può avvenire. Sarebbe una violazione della Zona Rossa, dunque punibile con chiusura dell’attività commerciale e una multa. Il prolungamento della Zona Rossa – che sarebbe scaduta ieri – è contenuta in un passaggio (in foto) del Decreto firmato ieri dal premier Conte.

Dunque, pur alla scadenza naturale, l’ordinanza del ministero della Salute, è stata allungata dal Dpcm di Conte. Ieri anche Confesercenti e Confcommercio avevano avvisato i tanti esercenti frenando il loro entusiasmo, spiegando che nulla cambia rispetto ad ieri. Novità potrebbero arrivare oggi quando si riuniranno i tecnici al Ministero. La Campania potrebbe cambiare coloro passando ad Arancione, ma gli effetti si vedrebbero solo tra qualche giorno.