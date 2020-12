Un uomo di 50 anni originario di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, e’ morto per aver contratto il Covid-19. L’uomo, gia’ con patologie pregresse, da qualche giorno era ricoverato presso il reparto Covid dell’ospedale di Polla. Anche il padre del 50enne e’ deceduto nei giorni scorsi a causa del coronavirus.

Purtroppo una situazione già compromessa, anche se l’uomo svolgeva una vita normale, non gli ha permesso di superare il Covid che l’ha colto in tutta la sua severità. Sono tanti i messaggi per la famiglia che stanno arrivando in questo momento terribile di un doppio lutto.