Il mercato ittico all’ingrosso di via Fasano a Pozzuoli solo per gli operatori. Durante le festivita’ natalizie e di fine anno per consuetudine consolidata apriva i battenti ad una vasta clientela al dettaglio. Ma quest’anno, su disposizione del sindaco, Vincenzo Figliolia, sara’ esclusivamente aperto agli operatori del settore. Il sindaco per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 ha diramato un calendario di apertura e chiusura delle fiere da svolgersi sul territorio, tenendo conto del decreto varato dal governo e delle norme anti-Covid da osservare.

Il Calendario

Pertanto il mercato ittico all’ingrosso aprira’ per gli operatori autorizzati, nei giorni 22, 28, 29 e 30 dicembre alle ore 02,00, il 23, il 24 e il 31 invece alle ore 00,00. Per le altre aree mercatali al dettaglio di via Fasano (ittica e ortofrutticola), l’apertura sara’ consentita ogni giorno dalle ore 5,00 del mattino. Gli orari di chiusura saranno i seguenti: il 22 e il 23 dicembre alle ore 21, il 24 alle ore 18, domenica 27 dicembre alle ore 14,30. E ancora lunedi’ 28 alle ore 14,00, il 29 e il 30 alle ore 21, il 31 alle ore 18,00. Saranno regolari le fiere settimanali del mercoledi’ di Monterusciello e del Rione Toiano. Il calendario è per il 23 e il 30 dicembre dalle 6 alle 14. Mentre nei giorni 24 e 31 dicembre e’ annullato il mercato giornaliero non alimentare in quanto l’Italia intera sara’ zona rossa.