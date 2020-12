Siamo quasi a quota 100: sono finora 98 i morti al Covid Hospital di Boscotrecase nella seconda ondata dei contagi da Coronavirus. Ai decessi si aggiungono, però, anche 198 guariti sui 340 ricoveri totali, avvenuti dall’inizio di ottobre. Dietro questi numeri, ci sono le lacrime di intere famiglie sconvolte dalla recrudescenza della pandemia. Numeri che fanno paura e che dovrebbero tenere in allerta tutti in vista del Natale e del rischio di una “terza ondata”.

«Il numero è alto, ma in linea con l’andamento nazionale – spiega Savio Marziani, direttore sanitario del Covid Hospital Boscotrecase – C’è da considerare che in questa fase abbiamo avuto il triplo dei ricoveri rispetto alla scorsa primavera. Come già detto più volte, spesso capita che arrivino pazienti già in condizioni critiche dagli altri pronto soccorso. Sarebbe anche interessante capire la differenza con i dati dell’influenza normale».