A San Giuseppe Vesuviano riprende la didattica in presenza: ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Catapano: “Riaprono la scuola dell’infanzia da 0a 6 anni; le classi prime della scuola primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado. Da mercoledì 9 dicembre vi sarà una ripresa della didattica in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”.

Il primo cittadino continua: “Sto sottoscrivendo la relativa ordinanza e ritengo necessario darvi immediata contezza di quanto stabilito. Tutte le altre fasce di istruzione proseguiranno con la didattica a distanza fino al 9 gennaio 2021”.