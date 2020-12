Quando all’incantesimo di Natale si unisce un folletto irlandese e il genio della lampada, la magia è assicurata. Immaginazione a parte quello che è accaduto pochi giorni fa, invece, è tutto vero. Un uomo di 64 anni di Marcianise, in provincia di Caserta, con un solo euro ha centrato il 25 dicembre l’incredibile Jackpot da 1,7 milioni di euro.

La vincita

Un regalo di Natale in piena regola che non è arrivato sulla slitta di Babbo Natale ma grazie all’Instant Game «Irish Riches Reveal» di 888casino.it. Gioco in cui compare il mitico folletto irlandese portafortuna. Come moltissimi giochi online di 888 anche Irish Riches Reveal rientra nel jackpot di «Millionaire Genie» ispirato alle «Mille e una notte» con il genio della lampada. Sarà stato l’insieme di tutte queste icone simbolo di ricchezza e prosperità, che davanti agli occhi del vincitore di Marcianise è apparso il mega Jackpot messo in palio dall’operatore leader mondiale dei casinò online, e che renderanno queste feste indimenticabili.