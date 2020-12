Una festività di Santo Stefano che per mezza Italia e’ stata caratterizzata da rovesci sparsi, numerosi temporali, nevicate anche a bassa quota e forti raffiche di vento. Con temperature in discesa ovunque e che questa notte saranno sotto lo zero al Nord. A proposito di neve, imbiancata in parte la cima del Vesuvio.

Non solo il vulcano

In Campania, oltre che sul Vesuvio prima neve anche in Irpinia e sui monti Lattari della penisola sorrentina. Intanto oggi allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, parte del Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, parte della Basilicata, sulla Calabria e in alcune aree della Sicilia. Per domani pioverà come anche nei prossimi giorni, ma non c’è allerta.