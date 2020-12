Il mondo dell’imprenditoria nolana non aveva ancora finito di piangere per Giuseppe Manzi, patron 39enne de L’Oceano di Marigliano, che si ritrova a fare altrettanto, sempre a Marigliano, per Francesco Del Duca, 52 anni, titolare della famosissima DelDucaPrint. Ieri il decesso diverse settimane di ricovero con problemi respiratori. Alla fine “Ciccio”, così come era conosciuto, si è arreso al Covid così come Manzi appena due giorni prima.

Una notizia che ha sconvolto ancora di più Marigliano e l’area nolana sempre più colpite dal Coronavirus. La pandemia ha portato via due menti brillanti in pochi giorni. Del Duca era partito circa vent’anni fa con una tipografia, ed oggi aveva messo in piedi un centro stampa di primissimo livello, una vera e propria azienda leader del settore che otteneva commesse in tutto il territorio regionale ed anche oltre. Numerose le attestazioni di cordoglio, a cominciare dalla grande famiglia dei dipendenti che ha proclamato il lutto in azienda per oggi e domani.