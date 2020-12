Non si ferma la lotta ai parcheggiatori abusivi del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che è da tempo impegnato sul tema. Nella giornata di oggi arriva al consigliere Borrelli, da parte dei cittadini, l’ennesima segnalazione sugli abusivi della sosta. Stavolta sono operanti all’esterno all’Ospedale del Mare e che chiederebbero una cifra di 5 euro agli automobilisti per parcheggiare la propria vettura.

Le reazioni

“Abbiamo allertato la Polizia Municipale che effettuerà una verifica. Queste persone vanno sanzionate e denunciate. Ma occorre una riforma delle normative perché per certa gente, più volta colta in flagrante, occorrerebbe l’arresto. Ricordiamo che in aree strategiche, come quelle degli ospedali, molto spesso quello dei parcheggi abusivi è un business controllato dalla camorra. Chiediamo ai cittadini di continuare a segnalare e denunciare questo sistema criminale, illecito ed abusivo”. Ha dichiarato Borrelli.