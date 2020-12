Due poliziotti in servizio a Napoli e un carabiniere sono stati arrestati al confine tra la Croazia e la Slovenia, dalla Polizia Croata, con l’accusa di furto. I tre rappresentanti delle forze dell’ordine italiani, secondo quanto si apprende, sono stati bloccati dalla Polizia di Buje, mentre erano intenti a superare il confine con l’Italia. Il provvedimento eseguito dalla polizia croata riguarda complessivamente otto persone. Al momento non si conosce la dinamica del Furto in questione che, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto durante un trasporto di contanti di ingente valore.

Secondo quanto si e’ appreso la somma sottratta ammonterebbe a circa 150mila euro. I destinatari delle misure cautelari notificate dalla polizia croata agli indagati, otto in tutto, tra cui i due poliziotti e il carabinier, sono in attesa della convalida dei provvedimenti da parte dell’autorita’ giudiziaria locale. L’arresto e’ avvenuto ieri sera. Della vicenda si sta occupando l’ambasciata italiana.