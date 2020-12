Era residente a Frattamaggiore ed aveva 34 anni il camionista vittima del terribile incidente avvenuto ieri mattina ad Acerra. Francesco Bevilacqua era alla guida del mezzo che si è scontrato con un camion all’altezza del termovalorizzatore, lungo l’arteria che collega la zona industriale di Acerra a Maddaloni. Per lui purtroppo non c’è stato scampo: è morto sul colpo. Si trova ancora ricoverato in ospedale il passeggero che era con lui sul mezzo, mentre il conducente dell’altro veicolo, un tir è stato dimesso nel pomeriggio con alcuni giorni di prognosi.

Gli agenti della polizia locale hanno interdetto alla circolazione il tratto tra via Normanni e via Mulino Vecchio per buona parte della giornata per permettere i rilievi e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nel terribile incidente.