Punta una mitraglietta contro gli agenti di Polizia, arrestato 23enne con precedenti. E’ successo ieri nei pressi del Parco Verde di Caivano. Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato tre giovani che stavano uscendo da uno stabile nascondendo qualcosa sotto il braccio. I poliziotti, insospettiti, hanno intimato l’alt ma i tre, per darsi alla fuga, hanno puntato delle armi contro di loro. Ne è nato un inseguimento e uno dei tre è stato raggiunto e bloccato.

Il giovane, F.I., 23enne casertano, è stato trovato in possesso di una pistola mitragliatrice con 18 cartucce calibro 7,65. E’ stato quindi arrestato per detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi da guerra e munizionamento.