Cluster di Coronavirus all’ospedale di Castellammare con 32 positivi tra il personale sanitario. Il focolaio individuato tra domenica e lunedì, così l’Asl Napoli 3 sud ha deciso di chiudere per 48 ore, fino a domani, il pronto soccorso dell’ospedale. Accesso negato sia ai codici verdi e gialli mentre consentito solo ai codici rossi. Reparto chiaramente liberato per consentire la sanificazione del caso. I pazienti ricoverati in Pronto Soccorso si trovano ora in altri reparti o in altre strutture del territorio.

I sindacati

Il focolaio ha fatto infuriare i sindacati che chiedono maggiori protezioni e una sanificazione di tutta la struttura: “La sanificazione va estesa a tutto il presidio ospedaliero e non limitato al pronto soccorso”. Lo chiede Raffaele Amodio, sindacalista dellaFSI-USAE. Secondo Amodio “ci sono altri casi di contagio anche tra il personale degli altri reparti del San Leonardo, oltre che al pronto soccorso. La direzione sanitaria ha previsto la bonifica esclusivamente del pronto soccorso”.