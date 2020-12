Due 25enni di Salerno, un uomo e una donna, in vista dell’approssimarsi del Capodanno avevano fittato una stanza in un bed & breakfast. Una camera da utilizzare come base logistica per smerciare eroina e cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, insospettiti dall’andirivieni all’esterno del b&b in pieno centro a Salerno, sono riusciti a fermare tutto.

La perquisizione

Hanno avvistato l’uomo mentre era intento a cedere due dosi di eroina a un giovane del posto. Dopo il fermo dei due, i poliziotti hanno perquisito la camera: qui c’era la compagna del 25enne, trovata in possesso di 49 dosi di cocaina e 42 di eroina e 235 euro in contanti di vario taglio. I due 25enni sono in manette per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e sono ai domiciliari. Il giovane che ha acquistato la droga è stato segnalato alla Prefettura di Salerno per i provvedimenti amministrativi.