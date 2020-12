Un 32enne ferito da colpi di arma da fuoco ieri sera a Sarno. Il 32enne si trovava davanti a un bar in via Piave. Sono immediatamente scattate le indagini da parte dei poliziotti del commissariato di Sarno che, insieme al personale della Squadra Mobile, hanno ricostruito i fatti e hanno arrestato durante la notte il presunto autore del ferimento.

Si tratta di un 44enne che, secondo quanto ricostruito dai poliziotti, armato di una pistola calibro 32 modificata per esplodere proiettili calibro 7,65, ha raggiunto la vittima in strada e, per motivi personali, ha esploso un colpo ferendolo alla gamba. Il 44enne si trova al carcere di Salerno. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.