Ancora falsi incidenti con tanti di referti falsificati da medici per frodare le assicurazioni. Sono 37 le persone indagate in una maxi inchiesta della Procura di Nocera Inferiore, ora conclusa, concentrata nell’Agro nocerino, in particolare tra i comuni di San Valentino Torio, Sarno e Nocera Inferiore. L’accusa maggiore è quella di associazione per delinquere, contestata a Domenico Vastola, poliziotto salernitano, e Luca Russo, Patrizia Albano, Elena Vigilante, Giovanni Scognamiglio, Claudio Oro, Assunta Di Palma, Luciano, Luigi e Amodio Vastola e Alfonso Martorelli.

I fatti vanno dal 2013 al 2017. Il poliziotto, Domenico Vastola, è accusato anche di accesso abusivo a sistema informatico. Per cinque anni, in servizio presso l’ufficio Prevenzione della Questura di Milano e presso il commissariato di Quarto Oggiaro, avrebbe raccolto dati e informazioni su veicoli e persone attraverso la banca dati Sdi del Ministro degli Interni, usando le proprie credenziali. Tra i coinvolti anche un avvocato, un infermiere dell’Agro nocerino ed un medico, quest’ultimo deceduto e in servizio sempre nel salernitano.