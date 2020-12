Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mazzini dove era stata segnalata la presenza di un uomo evaso dagli arresti domiciliari. I poliziotti hanno in effetti individuato Raffaele Abbellitto, 49enne di San Giuseppe Vesuviano, era agli arresti in casa per il reato di estorsione, e lo hanno arrestato.

Continuano i controlli a Torre Annunziata già nei giorni scorsi al centro di diverse operazioni ad Alto Impatto in particolare nei rioni popolari dove insistono le piazze di spaccio “h24”.