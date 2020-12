PAESI BASSI – Una parata di Ospina salva una serata che stava per mettersi non bene per gli azzurri di mister Gattuso. Da che eravamo, seppur momentaneamente, a dodici punti e stavamo per essere eletti primi della classe con qualificazione matematica per il Gruppo F, stavamo per sprofondare in una sconfitta che per fortuna non si e’, poi, concretizzata. Ospina ci ha messo la mano, parando un calcio di rigore rimediato da Bakayoko. Bruttina serata per lui.

— LE PAGELLE DEL NAPOLI —

Ospina 7,5 – Se abbiamo ancora una speranza, e’ solo grazie a lui.

Di Lorenzo 6 – È protagonista sul gol di Mertens con l’assist.

Maksimovic 5,5 – L’unica cosa sicura e’ che ha cattiveria agonistica, che sa ben sfruttare quando deve, ma non del tutto stasera.

Koulibaly 5,5 – Si gioca molto sulla difensiva. I passaggi sono imprecisi e fatica ad emergere.

Ghoulam 5,5 – Ci starebbe bene anche un sei per le sovrapposizioni interessanti che crea ma prestazione sottotono, come tutta la squadra del resto. (21′ s.t Mario Rui 6 – piu’ propositivo li’ davanti, lascia maggior spazio di fantasia ad Insigne).

Fabián Ruiz 5,5 – Avvio quasi interessante, poi cala vertiginosamente di ritmo e precisione fino al cambio (12′ s.t. Elmas 5,5 – non porta il contributo che sperava Gattuso).

Bakayoko 5 – E’ la causa del rigore parato, fortunatamente, da Ospina. Macchinoso.

Zielinski 5 – A differenza di Ruiz, ci si aspettano da lui sempre grandi cose, tipo come la bella prestazione di domenica contro la Roma (17′ s.t. Petagna 5, 5 – ci mette il fisico ed e’ incentivato a fare bene ma fallisce un gol praticamente fatto).

Politano 5,5 – Discreto primo tempo, completamente assente nel secondo (17′ s.t. Lozano 6 – Riesce a dare una mano a Di Lorenzo in fase di copertura).

Mertens 6,5 – Dopo Ospina, grazie anche a Dries che sblocca il risultato segnando la rete del momentaneo vantaggio azzurro (21′ s.t. Demme 6 – entra per mettere ordine in mezzo al campo e dare una mano a Bakayoko).

Insigne 6 – Il suo apporto in chiave tattica e in copertura e’ sempre prezioso ma, sa giocare anche ad altri livelli.

All. Gattuso 5 – Discorso qualificazione rimandato a giovedi’ prossimo contro la Real Sociedad. Avrebbe potuto rassicurarsi il passaggio stasera ma l’approccio alla gara non e’ stato di gradimento. Lenti e come se non avessero uno schema ben definito, diversamente da quanto visto con la Roma.

Fonte foto: La Gazzetta dello sport