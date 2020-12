Il suo centro estetico, a Torre del Greco, è stato multato dalla Guardia di Finanza, perché in attività, contro l’ordinanza anti-contagio Covid- 19. Ma quella di Nunzia Andretti, proprietaria del negozio Petra, era stata una protesta contro le restrizioni imposte dal Dpcm Conte nei confronti delle attività ritenute “non essenziali”. «Il giorno 3 dicembre decadeva il divieto per i centri estetici di rimanere chiusi ma, quella sera, Conte, anziché chiarire ed elencare le attività che dal giorno dopo avrebbero potuto aprire, ci ha lasciato nell’incertezza più totale – spiega l’estetista – Il giorno dopo io, insieme a tantissime colleghe, decidemmo di aprire bottega perché stufe di essere state dimenticate da un governo che aveva fatto scelte sbagliate. E in più non ci aveva nemmeno considerato tra i “negozi” liberi di aprire. La mia apertura, nonostante i divieti del Dpcm non era mirata a un venale tentativo di fare cassa, bensì voleva rappresentare l’intolleranza di una donna che si vede costretta a chiudere le serrande da un giorno all’altro senza una spiegazione valida».

La sua storia è stata pubblicata sul sito online “LoStrillone.Tv”. «Sono certa che la mia protesta sia stata utile alla mia categoria – prosegue la donna – Le imprenditrici come me mi sostengono, perché mi sono sacrificata anche per loro e come loro rappresento l’economia del nostro Paese. Mentre il governo ci gira le spalle. La mia missione è la cura dell’estetica e dare serenità alle donne a cui risolviamo problemi come quelli podologici o dermatologici. Siamo orgogliose di accontentare quelle donne che si rivolgono periodicamente a noi per sistemare, con il biotatuaggio all’hennè, sopracciglia devastate dalle chemioterapie. A tal proposito voglio sottolineare che alle donne che hanno bisogno di noi ma hanno difficoltà economiche abbiamo dedicato un particolare giorno del mese per usufruire gratuitamente dei nostri trattamenti. Non ho commesso nessun reato, non ho ostacolato il lavoro altrui, non ho fatto abusi e non evado le tasse».