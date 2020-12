Terribile incidente la sera del 23 dicembre a Terzigno, dove in via Verdi c’è stata una vera e proprio esplosione di un termocamino. A restare investito dalla fiammata un bambino di 9 anni che ha riportato ustioni piuttosto profonde agli arti inferiori, ed altre ferite sparse per il corpo. Il piccolo non è in pericolo di vita, ma chiaramente sta trascorrendo questi giorni di festa in ospedale.

Da chiarire cosa sia esattamente accaduto nell’abitazione, dove la stufa di ultima generazione ha provocato un danno enorme. Su questo indagano i carabinieri di Torre Annunziata arrivati sul posto. Per fortuna l’esplosione non ha poi provocato importanti incendi. A Terzigno, intanto, sono partite le veglie di preghiera per piccolo, vittima di un incidente che può veramente capitare a chiunque.