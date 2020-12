Erika Argenziano eletta Miss Campania 2020 e quindi entra di diritto nella finalissima di Miss Italia. Saranno in 23 a contendersi il titolo. Tra le 5 campane in lizza per l’ultima selezione è stata scelta proprio la 20enne casertana residente a Recale.

Ecco le 23 finaliste:

MISS VALLE D’AOSTA

Martina Zonco di 19 anni, di Cossato (Biella)

MISS PIEMONTE

Carolina Basso di 23 anni, di Viguzzolo (Alessandria)

MISS LOMBARDIA

Francesca Rabbolini di 20 anni, di Villa Cortese (Milano)

MISS TRENTINO ALTO ADIGE

Flavia Cemin di 19 anni, di Primiero San Martino di Castrozza (Trento)

MISS FRIULI VENEZIA GIULIA

Marta Morsanutto di 20 anni, di Ronchis (Udine)

MISS VENETO

Francesca Toffanin di 21 anni, di Baone (Padova)

MISS LIGURIA

Alice Leone di 22 anni, di Taggia (Imperia)

MISS EMILIA

Greta Iotti di 22 anni, di Guastalla ((Reggio Emilia)

MISS ROMAGNA

Lucia La Forgia di 25 anni, di Vignola (Modena)

MISS TOSCANA

Greta Beruatto di 19 anni, di Arezzo

MISS MARCHE

Lea Calvaresi di 24 anni, dia Grottammare (Ascoli Piceno)

MISS UMBRIA

Lada Anashkina di 18 anni, di Città di Castello (Perugia)

MISS LAZIO

Alice Ferazzoli di 18 anni, di Roma

MISS ABRUZZO

Anastasia Di Pietro di 20 anni, di Roseto degli Abruzzi (Teramo)

MISS CAMPANIA

Erika Argenziano di 20 anni, di Recale (Caserta)

MISS BASILICATA

Lucia Apicella di 28 anni, di Cava de’ Tirreni (Salerno)

MISS PUGLIA

Simona Frascaria di 19 anni, di San Nicandro Garganico (Foggia)

MISS MOLISE

Camilla Corrado di 18 anni, di Isernia

MISS CALABRIA

Francesca Tiziana Russo di 19 anni, di Reggio Calabria

MISS SICILIA

Sofia Fici di 19 anni, di Marsala (Trapani)

MISS SARDEGNA

Elena Meloni di 22 anni, di Santa Teresa Gallura (Sassari)

MISS 365

Beatrice Scolletta di 25 anni, di Nettuno (Roma)

MISS ROMA

Martina Sambucini di 19 anni, di Frascati (Roma)