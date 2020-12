Emilio Fede è stato ricoverato nel Covid residence di Ponticelli all’Ospedale del Mare. L’ ex direttore del Tg4 che alloggiava presso l’hotel Santa Lucia di Napoli, in regime di arresti domiciliari, è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto domenica. Secondo quanto si apprende il giornalista 89enne sarebbe lievemente sintomatico.

Il giornalista, per anni a capo della redazione del telegiornale di Rete Quattro, ha deciso di trasferirsi a Napoli lo scorso mese di settembre, dove vive insieme alla moglie, Diana De Feo, partenopea. In giugno, proprio nel capoluogo campano, Fede era stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.