Nell’ospedale del Tricolle ad Ariano Irpino sono spirati ieri un 84enne di San Sossio Baronia e una donna di 66 anni di Mariglianella. Alla città ospedaliera non ce l’ha fatta un’anziana di 87 anni del capoluogo. La donna di Mariglianella, nel Nolano, era stata portato in Irpinia per l’assenza di posti letto in ospedale più prossimi. Si è spenta dopo un mese di ricovero.

Nel bollettino dell’Asl di Avellino sono riportati 52 nuovi contagi. Spicca Montoro con 15, Serino e Avellino con 6. Nel capoluogo gli attuali positivi sono ancora 605 su 1.076 contagi totali della seconda ondata della pandemia. Di questi, 459 sono guariti, mentre si contano 12 vittime. Relativamente al capoluogo sono stati processati, sempre nella seconda ondata, 12.681 tamponi complessivamente.