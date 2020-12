Droga nascosta nella calza della befana. L’ultima trovata per provare a sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine viene da Torre Annunziata dove un pregiudicato agli arresti domiciliari ha provato a sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine adottando il particolare stratagemma. Stratagemma che, pero’, non e’ servito a depistare i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia oplontina, che hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio C.M., 35 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine. I militari, durante un servizio notturno, si sono recati a casa dell’uomo per un controllo. L’uomo doveva infatti restare nella sua abitazione perche’ sottoposto agli arresti domiciliari.

All’interno dell’appartamento pero’, oltre all’uomo, i carabinieri hanno trovato anche altri due giovani. Scattata la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 35 grammi di marijuana e vario materiale per il taglio e il confezionamento, tutto nascosto all’interno di una calza natalizia. I carabinieri si sono in particolare insospettiti perche’ appariva prematura la presenza del dono legato alla festivita’ dell’Epifania. L’arrestato e’ ora in attesa di giudizio.