Dramma della solitudine a Montoro, in Irpinia. Un uomo era privo di vita all’interno del suo appartamento. È accaduto via Pietro Ascolese. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti nella città della valle dell’Irno per il soccorso all’uomo che non rispondeva a parenti e vicini. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, l’uomo che proprio oggi compiva 64 anni, era morto.

Una tragedia che ha scosso la comunità locale e i parenti. Probabilmente a stroncare l’uomo è stato un malore improvviso che non gli ha lasciato alcuno scampo. Inutili dunque tutti i soccorsi.