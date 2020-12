Un uomo di 85 anni, residente a Frattamaggiore (Napoli), e’ deceduto ieri sera dopo essere stato investito, sulla superstrada 335 Marcianise-Giugliano, da un’auto condotta da una ragazza di 19 anni, residente a Casaluce (Caserta), che e’ indagata per omicidio colposo. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’uomo stava attraversando l’arteria a scorrimento veloce, completamente al buio, per recarsi al distributore di benzina, quando e’ stato travolto in pieno dalla vettura della giovane.

L’anziano aveva parcheggiato la propria auto a margine della carreggiata, probabilmente perche’ rimasto senza carburante, e aveva segnalato la presenza della vettura con l’apposito indicatore. Dopo l’urto, la 19enne si e’ fermata sotto choc, e ha allertato i soccorsi.