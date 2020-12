Ancora una giovane vita spezzata in Campania dal Coronavirus. Stavolta è lutto a Maddaloni, nel Casertano, dove ha perso la vita Chiara D’Aiello di soli 46 anni. La donna, con lievi patologie pregresse ed una vita normale e serena, aveva contratto il Covid nelle scorse settimane. Poi si è aggravata ed è stata ricoverata nell’ospedale cittadino per le difficoltà respiratorie legate alla polmonite bilaterale. Oggi purtroppo la donna si è spenta.

Chiara, molto conosciuta e benvoluta nella città di Maddaloni, lascia una figlia ancora in età minore ed un vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Sono in tanti che la piangono, parlando di una donna bella, solare, sorridente e dal cuore grande.