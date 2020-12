Due coniugi sono morti a distanza di 7 giorni l’uno dall’altra, a Melito, in provincia di Napoli: erano entrambi medici ed entrambi avevano contratto il coronavirus. A Cosimo Russo, 73 anni, noto ortopedico, due giorni fa non è sopravvissuta la moglie, Paola De Masi, anestesista sessantenne per molti anni in servizio nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Cardarelli.

Nonostante ormai non lavorassero in ospedale, gli ex colleghi sono sgomenti: entrambi, sottolineano, erano attenti e scrupolosi. Come la moglie, Cosimo Russo aveva lavorato per molti anni al Cardarelli e poi era andato in pensione. Si era ammalato in contemporanea con la compagna e le sue condizioni erano apparse subito molto difficili ai colleghi che lo curavano. Originario di Melito, l’ortopedico era morto lo stesso giorno del sindaco Antonio Amente.