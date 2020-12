Il Covid-19 si porta via, a soli 39 anni, Giuseppe Manzi, noto imprenditore di San Paolo Belsito. Sconvolte anche Marigliano e tutto il Nolano. Qui tutti conoscevano Peppe, titolare dell’Oceano, la catena di supermercati di surgelati e pesce fresco la cui sede di Marigliano si trova sulla Variante 7 bis.

Manzi combatteva da settimane contro il virus e la situazione era piuttosto grave. Ma vista la giovane età, la buona salute tutti credevano in un epilogo diverso. Non solo imprenditore ma anche campione di generosità come dimostrato dai tantissimi messaggi che stanno arrivando in queste ore: “Era sempre in prima linea per sostenere le cause sociali. Se n’è andato via lasciando un dolore immane nell’ area nolana dove ha impiantato diverse catene di supermercati. Ora è il momento del dolore”.