Cinque decessi a causa del Coronavirus in provincia di Avellino in meno di 24 ore. Tra le vittime del Covid Giuseppe Manfra, poliziotto 41enne di Candida. Il suo cuore ha smesso di battere ieri pomeriggio, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. Manfra era in servizio presso la Polstrada irpina, ed era anche consigliere comunale a Candida. Sotto choc la comunità locale per la tragedia.

Il 41enne era ricoverato dal 28 ottobre all’azienda ospedaliera “Moscati”. Qui sono spirati altri tre anziani, due di Nusco e una di Aiello del Sabato. Al “Frangipane” di Ariano Irpino è morta una donna di 90 anni di Villamaina.