Il 30 dicembre 2020, alle ore 14, chiude dopo 13 anni di attività l’Auchan di Nola del centro commerciale Vulcano Buono. Una delle dipendenti, nonostante la difficile situazione, lancia un messaggio ringraziando l‘azienda e la clientela. Il video del messaggio inviato dalla sorella della dipendente al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Le giro un video realizzato da mia sorella dipendente da oltre 13 anni di Auchan Nola, che oggi chiude, lasciando dietro di se una scia di disoccupazione e crisi familiare di dimensioni catastrofiche! Sono stati lasciati soli da anni.”.

Il messaggio

“Non possiamo che manifestare la nostra solidarietà e dare tutto il nostro sostegno a dipendenti dell’Auchan. Stiamo affrontando un periodo complicatissimo a causa della pandemia e dalla crisi economica e situazioni come questa dell’Auchan sono un ulteriore brutto colpo. Faremo sentire la nostra voce nelle opportune sedi affinché l’azienda possa trovare delle giuste soluzioni per fare in modo che questi lavoratori possano riprendere il lavoro in tempi brevi. Siamo vicini a tutti i lavoratori in difficoltà in questo momento.”- è la dichiarazione del Consigliere Borrelli.