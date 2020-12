Sarno sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Gaetano Ferrentino. L’ex vicesindaco ed assessore comunale al Bilancio se n’è andato oggi, stroncato da un malore improvviso a 45 anni. Avvocato, giornalista e politico era nel suo studio di via Laudisio quando si è sentito male. Inutili i soccorsi.

Il cordoglio

Ferrentino, molto noto non solo a Sarno per la sua professione, ha lasciato un segno importante in tutta la comunità. Sono centinaia i messaggi di dolore che stanno partendo in queste ore. A tutto questo si aggiunge la sofferenza per la morte di un giovane nel pieno degli anni e della salute.