Dieci vittime in un solo giorno tra Benevento e Avellino. Il coronavirus porta via anziani ricoverati negli ospedali. Il bilancio più pesante nella provincia di Benevento. Nelle ultime 24 ore nell’ospedale Rummo sono morti una donna di 58 anni e un uomo di 72, entrambi della città capoluogo, un 73enne di San Marco dei Cavoti, un uomo di San Giorgio la Molara di 88 anni, una donna di Cusano Mutri di 83 anni e una 71enne di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Erano tutti ricoverati nel padiglione Santa Teresa e si trovavano in terapia intensiva e sub intensiva. Il numero dei decessi dall’inizio della pandemia in provincia di Benevento sale così a 144. Ad Avellino, dopo due giorni di tregua nel computo delle vittime, oggi si registrano 4 decessi.

Nell’ospedale Moscati nelle ultime 24 ore sono morti un 80enne e una 83enne di Nusco entrambi arrivati in pronto soccorso il 22 novembre scorso. Non ce l’ha fatta neppure una 82enne di Aiello del Sabato, ricoverata nel covid hospital di Solofra, dove era arrivata assieme al marito il 20 novembre scorso. Il marito era morto cinque giorni dopo. Nell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è morta una 90enne di Villamaina. Sono così 115 le vittime del Covid-19 in Irpinia da settembre scorso.