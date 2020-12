Continuano senza sosta i controlli della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano, con l’ausilio degli Ispettori Ambientali e degli operatori ecologici, sulla raccolta differenziata. Fioccano le sanzioni e ci sono altre tre multe per aver conferito rifiuti non correttamente differenziati. Dunque, per chi non rispetta le norme sul conferimento ecco la “punizione” da 300 euro.

Ad annunciare i controlli è il sindaco Vincenzo Catapano attraverso i social network. Già nelle scorse settimana c’erano state numerose multe per lo stesso motivo, dunque i vigili non si fermano. Anche a costo di aprire le buste dei rifiuti per scovare gli incivili di turno.