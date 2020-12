È arrivata ad una svolta l’indagine sulla morte di Snejana Bunaclea, una badante moldava di 43 anni, trovata lo scorso 5 marzo priva di vita all’interno di una vasca da bagno nell’abitazione ad Altavilla Silentina dove, solo pochi mesi prima, aveva trovato alloggio ed impiego per prendersi cura di un’anziana. In un primo momento si era ipotizzato che la donne fosse morta per un malore. I carabinieri del comando provinciale di Salerno e della compagnia di Eboli hanno arrestato il figlio dell’anziana signora; gli inquirenti ritengono che sia stato lui ad uccidere la donna.

In un primo momento si era ipotizzato che la signora fosse deceduta a causa di un malore. Lo stesso arrestato, per depistare le indagini, aveva dichiarato che la vittima avesse problemi di salute per avvalorare la tesi di una sua morte naturale. L’arresto è avvenuto a conclusione di una serrata attività di indagine diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. Si è scoperto che l’uomo, nel corso della convivenza sotto lo stesso tetto con la badante moldava, si era invaghito della donna, equivocando verosimilmente taluni comportamenti e non accettando che la donna avesse iniziato a frequentare un altro suo conoscente, divenuto presto suo rivale in amore. Un appuntamento a cena con quest’ultimo potrebbe essere stata la causa scatenante del litigio che, nell’ipotesi degli inquirenti, sarebbe presto degenerato e avrebbe portato all’omicidio della donna, avvenuto nel bagno del primo piano della villetta dove entrambi vivevano. Raggiunta mentre si stava lavando, dopo essere riuscito a sopraffarla cogliendola di sorpresa, l’uomo l’avrebbe affogata, tenendole schiacciata la testa sul fondo della vasca da bagno piena d’acqua. In seguito, sempre secondo quanto emerso dalle indagini, l’omicida si sarebbe reso conto di quanto accaduto e, solo dopo aver alterato la scena del crimine per simulare un incidente, avrebbe allertato i soccorsi.