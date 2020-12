Terribile dolore a Sant’Antimo per la morte di Debora Galluccio, morta per una grave malattia. La giovane donna lascia il marito e tre figli. Dolore in tutta la comunità per un decesso di una donna nel pieno degli anni. Per lei anche il messaggio di Antonia Cassandra Capasso, la cantante napoletana che sostenne negli scorsi mese un provino con Amici dal letto di ospedale dove era ricoverata per una grave malattia.

Il messaggio

“Ci siamo conosciute tra un letto d’ospedale e un prelievo di midollo, ci siamo promesse che ne uscivamo insieme, ci siamo fatte sempre forza, non c’è stato giorno che non ti ho pensata… mi chiedevo come avresti resistito in quella gabbia covid dove ero stata anch’io, tu che dovevi e avevi il diritto di guarire per i tuoi figli, eri una mamma esemplare… ti voglio bene. Mi mancherai”.