Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, torna in diretta a parlare di Covid: “Usciremo prima e meglio delle altre Regioni dal Coronavirus, abbiamo già la mortalità più bassa d’Italia e le terapie intensive sono occupate al 27%. Mentre in tutta Italia abbiamo dato clamorosamente falsati, c’è chi trasmette dati inverosimili per fare abbassare le percentuali. Nelle prossime settimane sarà chiaro che siamo tra i pochissimi a comunicare dati veri”.

Sui vaccini: “Quelli antinfluenzali sono oltre un milione, per quelli antiCovid faremo una simulazione. A metà gennaio siamo pronti con i frigo per conservarli. Saremo una Regione all’avanguardia in Italia, lo verificherete sul campo. La situazione ci consentirà di aprire attività ospedaliere che erano state chiuse”.