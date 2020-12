“Abbiamo lavorato due anni per estendere Freccia Rossa fino al Cilento. A Benevento presenteremo lavori per la nuova stazione ferroviaria, partono lavori per linea Eav. Ci vorranno 120 milioni per ammodernare. Su Napoli: gia’ due degli obiettivi della campagna elettorale, cioe’ l’ex manifattura tabacchi come polo di ricerca avanzata agroindustriale e ieri firmato accordo per centro storico con cui Regione partecipa con palazzo Penne e ospedale dell’Annunziata”. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: “A Salerno vanno avanti progetti strategici.

In corso il lavoro per la spiaggia fino a Pontecagnano, avra’ cento metri di profondita’ e si completano i lavori di piazza Liberta’ che sara’ la piazza sul mare piu’ bella d’Europa con parcheggio piu’ grande d’Europa”. E dunque: “Ad Avellino ci sara’ polo di eccellenza per autobus che potra’ collegarsi con altri poli produttivi nazionali. Nei prossimi giorni pista ciclabile nel parco del Vesuvio. Mare di lavoro per dare lavoro a intera generazione”.