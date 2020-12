Ancora duro il governatore Vincenzo De Luca: “Il Governo intende chiudere tutto, ma poi parla delle deroghe, ed io mi indigno perché nessuno può sapere quante persone potranno essere ospitati. Ora si pensa agli anziani che magari vengono abbandonati per undici mesi e mezzi all’anno. Qui non esiste generosità, ma si è irresponsabili. Dopo due settimane i nonni ed i genitori andranno in terapia intensiva”. Poi annuncia: “Farò un’ordinanza per fermare ogni spostamento, niente mobilità tra piccoli Comuni, niente apertura a due non conviventi, fermerò l’alcol in tutte le strade”.

Il presidente della Campania continua: “Naturalmente tutti vorrebbero restare in famiglia, ma qui si apre la porta alla morte. Il Governo continua con le mezze misure su tutto; a Natale come con le scuole”.