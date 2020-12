“Mi e’ capitato di ascoltare dichiarazioni di esponenti di governo secondo cui dobbiamo consentire in questi due o tre giorni alle persone anziane di andare in famiglia. Non e’ un atto di generosita’, e’ un atto di idiozia, di irresponsabilita’. Se facciamo venire a casa nelle feste i nostri anziani, nella gran parte dei casi li condanniamo alle terapie intensive a gennaio”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

“Gli atti di amore consistono oggi nel tenerli tranquilli a casa e nel non portarli alle feste e ai cenoni, che sarebbero non atti di generosita’ ma di irresponsabilita’ verso i nostri anziani e i nostri cari”, conclude.