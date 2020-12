Un senzatetto dorme a ridosso di un tratto di spiaggia pubblica: ignoti danno alle fiamme il rifugio di fortuna approfittando della sua assenza. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio appiccato da ignoti nella zona di via Litoranea. L’allarme è scattato quando i residenti della zona hanno visto levarsi dalla zona, posta sotto una scala in muratura che dalla strada porta all’arenile, un denso fumo. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno notato che a prendere fuoco erano state alcune coperte e un paio di materassi che poi hanno appurato essere stati portati lì da un barbone che di sera dormiva nella zona, individuata come un rifugio sicuro nonostante la vicinanza del mare.

L’area è apparsa circondata di rifiuti, in parte portati dal mare e in parte a causa dell’inciviltà. Dell’ospite dell’improvvisato rifugio invece nessuna traccia.