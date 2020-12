La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte valido dalle 6 alle 21 di domani, lunedi’ 28 dicembre. Su tutto il territorio regionale si prevedono, infatti, “venti forti o molto forti sud-occidentali con raffiche e mare agitato o localmente molto agitato, possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Il gelo

La Protezione civile campana “raccomanda alle autorita’ competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi. In particolare riferimento al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. Intanto a Napoli il sindaco ha deciso di chiudere parchi e cimiteri con apposita ordinanza. Il freddo polare continuerà e nei prossimi giorni ci sarà rischio neve anche a quota zero.