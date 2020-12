È pronta ed online da oggi la nuova piattaforma di vendita online principalmente dedicata ai commercianti di Poggiomarino e gratuita per questo periodo natalizio è online. Shop in Poggio nasce dall’idea di voler aiutare i commercianti di Poggiomarino in questo momento difficile a causa della situazione sanitaria.

“Acquistare locale vuol dire affidarsi alle persone che si conosce da sempre, vuol dire sostenere la propria comunità, ma soprattutto vuol dire tendersi la mano nel momento del bisogno”, è scritto nella presentazione del progetto.